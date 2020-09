Umstrittenes Pferdezentrum: IG Bücklihof kann weiterplanen

Nun ist es klar: 263 Freienwiler Stimmberechtigte stimmten für das geplante Pferdezentrum Bücklihof beziehungsweise für die Fristenverlängerung um fünf Jahre, 219 dagegen - bei einer Stimmbeteiligung von 67.7 Prozent.

Ein Teil der Bevölkerung hatte den Antrag schon einmal angenommen: An der Gemeindeversammlung im November 2019 stimmten – trotz kritischer Voten zuvor – 56 gegen und 78 Personen für die Fristenverlängerung. Um einen breiter abgestützten Entscheid herbeizuführen, ergriffen nach der Versammlung mehrere Personen das Referendum: Sie sammelten über 180 Unterschriften und erwirkten eine Abstimmung an der Urne.

Gegen das Pferdezentrum in seiner ursprünglichen Form des Projekts hätte das Komitee eigentlich nichts, sagte dessen Sprecher Igor Schnyder vor kurzem zur AZ. Die Abstimmung hätte im Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronakrise auf heute Sonntag, 27. September, verschoben.

2013 hatte ein Grossteil der Bevölkerung eine Zonenänderung, also die "Spezialzone Bücklihof", befürwortet, die der weiteren Planung für ein Pferdezentrum den Weg ebneten. Das Zentrum hätte aber innert sieben Jahren, also bis spätestens 25. September 2020, realisiert werden müssen. Zum einen wegen Einsprachen, zum anderen aber auch wegen Änderungen am Projekt durch die Bauherrschaft, die IG Bücklihof unter der Führung von Cyrill und Dominik Burger, verzögerte sich aber das Ganze. Deshalb musste die IG eine Fristenverlängerung beantragen, über die nun die Bevölkerung abstimmen musste.

Nun ist auch diese Abstimmung zugunsten der IG Bücklihof ausgegangen - wenn auch nur mit 44 Stimmen Unterschied.