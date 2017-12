Kaffee trinken, Zähne putzen – und ab in den Stau: Wartezeiten auf den Strassen in und um Baden gehören für Pendler zum ganz normalen Alltag. Viele hoffen, dass der Verkehr ab Sommer wieder flüssiger fliesst, wenn die neue Schulhausplatzkreuzung eröffnet wird. Langfristig aber ist eine Zunahme des Verkehrs wahrscheinlich, weil die Bevölkerungszahl steigen wird. Eine der wichtigsten Fragen, auf welche die Politik in den nächsten Jahren Antworten finden muss, lautet darum: Wie kann und soll Baden den Verkehr bewältigen?

Anteil der Autos soll sinken

Die SP Baden reichte dazu diesen Sommer eine Initiative ein. Ihr Vorschlag: Der Bus-, Velo- und Fussverkehr müsse gefördert werden. Der Stadtrat hat auf die Initiative reagiert und ein Reglement für eine nachhaltige städtische Mobilität verfasst. Darin berücksichtigt er die Ideen der SP mehrheitlich. Darüber hinaus will die Stadt Massnahmen ergreifen, um den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehr auf dem Stadtgebiet bis 2028 um zehn Prozent zu reduzieren. Das Konzept für die Mobilität der Zukunft ist umstritten: Wenn heute Dienstagabend im Einwohnerrat darüber abgestimmt wird, könnte es wie so oft in den vergangenen vier Jahren zu einem Duell zwischen dem Bürgerblock und den links-grünen Ratsmitgliedern kommen.