Umsetzung des Klima-Postulats: SVP-Fraktion fordert Antworten vom Gemeinderat

Vor Ausbruch der Pandemie wurde in Wettingen wie anderswo hitzig über das Klima debattiert. Im September 2019 stimmte der Einwohnerrat unter dem Stichwort Klimanotstand einem Postulat der Fraktion SP/WettiGrüen zu. Unter anderem soll der Gemeinderat bei neuen Projekten und Massnahmen jene Variante wählen, die dem Klima am wenigsten schadet und ökologisch am besten verträglich ist. Der Einwohnerrat stimmte dem Vorstoss mit 22:15 Stimmen zu. Der Gemeinderat muss demnach prüfen, wie die im Postulat vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden können.

SVP-Einwohnerrat Martin Fricker nannte das Anliegen damals «warme Luft», «Wahlkampf-Gedöns» und «billige Polemik». Auch ihnen liege das Thema Klimawandel am Herzen, betonten verschiedene Kritiker, ihnen sei aber unklar, was die Gemeinde mit diesem Postulat anfangen soll. In einer Interpellation richtete die SVP-­Fraktion verschiedene Fragen an den Gemeinderat, welche dieser nun beantwortet hat.

Auf den Lift kann nicht verzichtet werden

Die Fragepalette reicht vom Allgemeinen übers Detaillierte ins Polemische. So will die SVP etwa wissen, ob der Gemeinderat in Zukunft den Betrieb des Lifts im Rathaus untersagen wird. In seiner Antwort verweist der Gemeinderat auf das Behindertengleichstellungsgesetz und das hindernisfreie Bauen. Daher könne auf einen Lift im Rathaus nicht verzichtet werden.