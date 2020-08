Überraschende Spitzenkandidatin (21) der Badener Grünen: «Ich werde privat nie mehr fliegen»

Prominente Namen stehen im Bezirk Baden auf der Kandidatenliste für die Grossratswahlen. Solche, die man im ganzen Aargau kennt: Jonas Fricker zum Beispiel, ehemaliger Nationalrat. Oder Ruth Müri, Stadträtin in Baden. Auch Christian Keller, den Geschäftsführer von VCS Aargau, kennt man nicht nur in seiner Wohngemeinde Obersiggenthal. Spätestens, seit er sich mit seinem Verband gegen das geplante Personalparkhaus beim Kantonsspital Aarau wehrt.

Auffallend beim Gespräch: Vera Becker kann zwar lange reden, wenn sie gefragt wird. Doch sie kann auch genau so lange schweigen und zuhören, ohne das Gegenüber zu unterbrechen. «Falls ich in den Grossen Rat gewählt würde, wäre eines meiner Anliegen, zu einer guten Gesprächskultur beizutragen», sagt sie. «Weniger toxische Männlichkeit und mehr konstruktives Zuhören», nennt sie das.

Sie bezeichnet sich selber als kompetente Person. «Dies darum, weil ich mir zutraue, schnell zu lernen, und weil ich wissbegierig bin.» Sie machte die Matura an der Kanti Wettingen, begann ein Geografiestudium, brache es aber ab. Und ist nun Vollzeit-Aktivistin, ehe sie ab Herbst Politik, Philosophie und Wirtschaft studiert.

In erster Linie setzt sie sich für das Klima ein, steht bei der Aargauer Klimastreik-Bewegung an vorderster Front. Wie konsequent ist sie selber, wie oft sitzt sie im Flugzeug? «Ich bin schon mehrfach geflogen. Seit einem Jahr sass ich aber in keinem Flugzeug mehr. Und ich werde privat nie mehr fliegen. Nur noch im Ausnahmefall, um beispielsweise zu einer Konferenz zu gelangen.» Sie lebe vegan, macht keine Autoprüfung, kauft keine neuen Kleider, betont aber: