Überfall auf Volg-Filiale: Unbekannter erbeutet mehrere Tausend Franken und flüchtet

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann die Volg-Filiale in Gebenstorf. Bei der Kasse verlangte er von der Verkäuferin Bargeld. Mit der Beute verliess er nach kurzer Zeit die Lokalität in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin bliebt unverletzt. Beim Deliktsbetrag handelt es sich um einige Tausend Franken.

Die sofort eingeleitete Grossfahndung mit Patrouillen der Regionalpolizei, vom GWK und der Kantonspolizei Aargau blieb ohne Erfolg. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Signalement: Der Täter wird folgendermassen beschrieben: Der Mann ist zwischen 160 bis 170 cm gross. Er trug Arbeiterkleidung mit auffälliger oranger Jacke und blauoranger Hose. Sein Schuhwerk waren weisse Turnschuhe. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe und vor dem Gesicht eine schwarze Maske. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche am Freitagabend beim Volg in Gebenstorf verdächtige Feststellungen gemacht haben oder gar Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Nord in Baden (Tel. 056 200 11 11) entgegen.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2021: