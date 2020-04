Uber kämpft in Baden um Fahrgäste – lokaler Taxi-Unternehmer hat daran keine Freude

«Wir sehen uns beim Schulhausplatz – Deine Fahrt überall in Baden.» Seit einigen Tagen prangt in der Unterführung des Bahnhofs Baden ein grosses Plakat, mit dem der amerikanische Fahrdienstvermittler Uber um die Gunst von Neukunden buhlt. Uber ist in der Schweiz aktuell in den Städten Bern, Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Winterthur, Zug, Luzern und eben Baden verfügbar. «Die Uber-App ist seit Ende 2019 in Baden verfügbar», sagt Luisa Elster, Medienverantwortliche von Uber Schweiz. «Auch in Aarau können je nach Verfügbarkeit Fahrten via Uber App bestellt werden.»

Gar keine Freude dürfte Roland Wunderli daran haben. Er ist Geschäftsführer der Badener Taxi AG, einem Tochterunternehmen der Twerenbold-Reise-Gruppe. «Es wäre begrüssenswert, wenn Uber verboten würde.» Was Uber mache, sei fragwürdig, wenn er nur etwa an die fehlenden Sozialabgaben an die Fahrer denke. Dabei verhehlt Wunderli nicht, dass der Fahrdienst der Badener Taxi AG wirtschaftlich schade. «Weil wir einen 24-Stunden-Service anbieten und unserer sozialen Verpflichtung nachkommen, können wir mit den Dumpingpreisen von Uber nicht mithalten.»

Dass dies nicht bloss leere Worte sind, beweist die aktuelle Situation wegen des Coronavirus. «Fast niemand fährt mehr Taxi. Unser Umsatz ist um 90 Prozent eingebrochen», sagt Wunderli. Weggebrochen seien vor allem die wichtigen Fahrten im Auftrag von Firmen, Flughafenfahrten und nicht zuletzt würden gerade ältere Menschen keine Ausflüge mehr unternehmen und das gesellschaftliche Leben sei fast ganz zusammengebebrochen. Man habe deshalb auch Kurzarbeit beantragt. «Das Unternehmen ist aber bestrebt, all unseren knapp 50 Chauffeuren den durchschnittlichen Lohn zu zahlen.» Und was, wenn doch jemand ein Taxi braucht? Können die Sicherheitsregeln eingehalten werden? «Ja. Wir setzen nur noch grosse, 7-plätzige Fahrzeuge ein. Die Gäste sitzen jeweils in der hintersten Reihe, wodurch der 2-Meter-Abstand garantiert ist», so Wunderli.