Wie jüngst ein Fall in St. Gallen zeigte, kann der Besuch in einer Shisha-Bar ein gefährliches Nachspiel haben: Eine junge Frau klagte nach dem Rauchen über Kopfschmerzen. Vor dem Lokal brach sie zusammen, war nicht mehr ansprechbar und musste im Spital behandelt werden.

In Baden eröffnete Anfang Februar die Shisha-Bar «enjoy». Das Lokal an der Bruggerstrasse 21 wird vom 28-jährige Ibrahim Gözco aus Villmergen geführt. Für das Wohlergehen seiner Kundschaft hat er vorgesorgt: «Ich habe extra einen Kohlenmonoxid-Melder gekauft. Ich will nicht, dass jemand meine Bar mit einer Vergiftung verlässt.» Der Melder schlägt Alarm, sobald ein kritischer Wert an Kohlenmonoxid gemessen wird. Was Gözco besonders zufriedenstellt, sind die immer gleichen Gesichter in seiner Bar: «Das macht mich wirklich glücklich und zeigt, dass ich meine Arbeit richtig mache.»