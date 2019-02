An den Bahnhöfen der Region Baden gibt es immer wieder Vandalenakte. Was in der ganzen Schweiz ein Problem ist, scheint im dicht besiedelten Limmattal besonders stark zum Ausdruck zu kommen. Am Bahnhof Wettingen beispielsweise sind seit über acht Monaten die Scheiben eines Wartehäuschens eingeschlagen. Am Bahnhof Neuenhof waren im Frühjahr 2018 mit grosser Gewalt ebenfalls zahlreiche Scheiben eingeschlagen worden, nach einigen Monaten wurden sie von den SBB ersetzt. Nun ist vor rund zwei Wochen dasselbe Wartehäuschen am Bahnhof Neuenhof erneut zur Zielscheibe von Vandalen geworden.

Bund erlaubt Überwachung

Kaputt geschlagene Scheiben sind nicht nur für die Pendler in Wettingen und in Neuenhof ärgerlich, die in der Kälte auf den Zug warten müssen, sondern für alle Kunden der SBB, die mit ihren Billetten und Abos die Instandstellung nach solchen Gewaltausbrüchen mitfinanzieren. Die Frage drängt sich auf, warum die Bahnhöfe bis heute nicht mit Videokameras versehen sind. Denn: Grössere Bahnhöfe der SBB werden seit Jahren videoüberwacht. Und gerade die Zürcher S-Bahn gilt als besonders anfällig für Vandalismus.

Im Dezember 2003 erliess der Bundesrat die «Verordnung über die Videoüberwachung durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB». Seither dürften die SBB theoretisch alle Züge und Bahnhöfe mit Kameras ausrüsten – sofern sie das mit Schildern erkennbar machen und die strengen Datenschutzvorschriften des Bundes einhalten.