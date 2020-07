Trotz Nein der Bevölkerung: Linke halten an Steuererhöhung fest

Auf den 8. Juli hat der Wettinger Gemeinderat alle hiesigen Parteien und deren Einwohnerrat-Fraktionen zu einem runden Tisch geladen. Thema: Die Wettinger Finanzen. Damit will er den Austausch fördern, um eine Situation wie beim Budget 2020 zu vermeiden. Zur Erinnerung: Nachdem der Einwohnerrat 2019 erst das Budget zurückgewiesen hatte, weil er die geplante Steuerfusserhöhung von 5 Prozent hauptsächlich in den Schuldenabbau stecken wollte, nahm das Parlament die überarbeitete Budgetvorlage an. An der Urne im Februar sagte die Bevölkerung aber deutlich Nein zum Budget 2020 und damit auch zur Steuerfusserhöhung. Am Ende musste der Kanton entscheiden und beliess den Steuerfuss auf 95 Prozent.

Dass sich ein solches Szenario nicht wiederholt, das wollen auch die Fraktionen. Bereits Mitte Mai wurde deshalb die diesjährige Budgetdiskussion mit Vorschlägen wie der Privatisierung des Gluri-Suter-Hus oder mit Kooperationen mit anderen Gemeinden zum Beispiel in Sachen Musikschulen lanciert. SP/WettiGrüen sieht aber kaum mehr Spielraum im «bereits ausgepressten Budget», wie die Fraktion in einer Medienmitteilung schrieb.