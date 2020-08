Trotz Festausfall: So feiert Baden den 1. August während Corona

Eigentlich sollten am 1. August Tische und Bänke in Badens Innenstadt stehen. Der Duft gebratener Würste läge in der Luft, Weingläser klirrten. Und Stadtammann Markus Schneider würde anwesende Gäste mit einem Händedruck begrüssen.

Doch Hände schüttelte Schneider an diesem Samstag keine. Wegen Corona wurde die alljährliche Feier abgesagt. Auch das Feuerwerk bleibt aus, um grosse Versammlungen zu verhindern. Ganz sang- und klanglos wollte der Stadtrat die Badener und Badenerinnen allerdings nicht Geburtstag feiern lassen: Auf dem Schlossbergplatz verteilten Matthias Gotter, Philippe Ramseier und Ammann Markus Schneider Würste – für Fleischesser und Vegis – rote Lampions mit weissem Kreuz sowie einen Flyer mit dem Schweizerpsalm.

Eine Schlange bis zum Stadtturm bildete sich vor dem Stand, ehe der Stadtrat um 10 Uhr mit seiner Verteilaktion begann. «Auf den Glockenschlag legen wir los», sagt Schneider gutgelaunt. Er trägt Handschuhe, packt eine Wurst in die Tüte, lächelt. Zwei Männer lassen sich nicht lange bitten und stimmen die erste Strophe der Nationalhymne an. Den ausgehändigten Spickzettel brauchen sie dafür nicht.

«Für die Einwohner von Baden und der Schweiz wünsche ich mir heute, dass wir gemeinsam eine erneute Explosion der Fallzahlen verhindern können», sagt Schneider. Auch in seiner 1.-August-Rede, die der Ammann online veröffentlichte, spricht er über die Herausforderungen mit dem Coronavirus. «Mit grosser Freude sind wir in das Jahr 2020 gestartet, doch dann kam sehr schnell alles anders.»

Der Lockdown, der das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen gebracht habe, die menschenleeren Gassen in einer sonst pulsierenden Stadt, seien erdrückend gewesen. «Doch es entstanden auch viele positive Bewegungen wie die Nachbarschaftshilfe», so Schneider. Wichtig sei nun, die Solidarität untereinander zu wahren.

Die 1.-August-Rede von Stadtammann Markus Schneider im Video: