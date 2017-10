«Unzählige» Liter Rebensäfte

Wie viele Liter Rebensäfte am dreitägigen Winzerfest in Döttingen jeweils konsumiert werden, weiss Zimmermann nicht. «Es sind unzählige», meint er und fügt augenzwinkernd hinzu, «aber fast immer bleibt es in einem gesunden Mass.» Der Weinpreis wird im Vorfeld vom Verein Winzerfest Döttingen bestimmt und relativ tief gehalten. Abzocken geht also nicht.

Auch der Eintritt ist mit 10 Franken für alle drei Tage relativ günstig angesetzt. Nur die rund 3500 Gönnermitglieder zahlen 25 Franken oder mehr und bekommen davor eine grosse Plakette. Ihre Beiträge, Eintrittsgelder sowie Sponsoring und Inserate machen die Einnahmequellen des Winzerfestes aus. Einem Anlass, der mittlerweile weit über die Region hinausstrahlt und von regierungsrätlicher Seite (heuer sind Urs Hofmann und Markus Dieth zu Gast) auch schon als «kultureller Leuchtturm des Kantons Aargau» bezeichnet wurde.