Trotz aller Corona-Warnungen: Ausgerechnet Pro Senectute führte Mitte März Wanderung durch

Das Bundesamt für Gesundheit trichtert ihre Botschaft der Schweizer Bevölkerung seit Wochen regelrecht ein: Das Coronavirus sei besonders gefährlich für ältere Menschen, die Mortalität steige ab 65 rasant, die Hygieneregeln seien darum unbedingt einzuhalten – insbesondere auch das Social Distancing, das Abstandhalten von einer Person zur anderen.

Doch ausgerechnet «Pro Senectute Zurzach – die Organisation, die sich für ältere Menschen einsetzt» – liess sich trotz aller Warnungen nicht davon abhalten, ihre Märzwanderung ins Birstal wie geplant durchzuführen. Pro Senectute selber riet Anfang März besorgten Senioren, die sozialen Kontakte allenfalls etwas einzuschränken, in der Öffentlichkeit mindestens zwei Meter Abstand zu halten und sich an die Hygienevorschriften des Bundes zu halten.

Perfektes Wanderwetter und Gruppenfoto

Am vergangenen Samstag wurde der Bericht über den Ausflug vom 12. März in der Lokalzeitung «Die Botschaft» abgedruckt. Inklusive Gruppenfoto, auf dem die Teilnehmer eng aneinander gerückt ablichten liessen. Von Social Distancing: Weit und breit nichts zu sehen.

Die Organisatoren hatten sich eine Absage offenbar noch überlegt. Im Bericht heisst es: «Die Entscheidung, die geplante Märzwanderung unter den derzeitigen Erschwernissen durchzuführen, fiel dem Wanderleiter nicht leicht. Die Wetterprognosen versprachen perfektes Wanderwetter, es blieb also die Befürchtung, die Teilnehmerzahl könnte wegen der virusbedingten Situation so gering sein, dass eine Durchführung unmöglich würde. Die Wanderer wagten es. Eine aufgestellte Gruppe Frauen und Männer versammelte sich am Bahnhof Döttingen. Aufs Händeschütteln wurde verzichtet, und auch die übrigen Vorsichtsmassnahmen mussten eingehalten werden.»