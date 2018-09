Am Freitag, um ca. 17.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Traktor in ein Einfamilienhaus geprallt sei. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass ein Traktor samt Ladewagen mehrere hundert Meter den Hang hinuntergerollt war.

Auf der Irrfahrt über abschüssige Grünflächen überrollte das herrenlose Gefährt eine gedeckte Futterstelle, eine Hecke und einen Gartenhag, bis es schliesslich durch das Einfamilienhaus aufgehalten wurde.

«Es grenzt an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Für die aufwändigen Bergungsarbeiten am Folgetage mussten Spezialisten beigezogen werden. Der Sachschaden am Haus, Traktor und Anhänger beläuft sich auf ca. 100'000 Franken.

Der Besitzer des Traktors war zum Zeitpunkt des Ereignisses mit Mäharbeiten beschäftigt. Wie sich der Traktor selbständig machen konnte, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. (kob)

Polizeibilder vom September