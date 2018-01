Vergangene Woche hat der Kanton die Sujets für die neuen Tourismustafeln vorgestellt, die entlang der Kantonsstrassen aufgestellt werden sollen. Die insgesamt 67 Tafeln ergänzen die bereits vorhandenen Tourismusschilder auf den Autobahnen. Wer sich die Liste der Sujets genauer ansieht, dem fällt ziemlich schnell auf, dass die Region Baden mit gerade mal zwei Tafeln vorkommt, eine zur Weinregion Limmattal und eine zur Erholungsregion Limmattal.

Während in anderen Regionen teils mehrere Tafeln zusätzlich aufgestellt werden, ersetzen diese beiden lediglich zwei bestehende Tafeln auf dem Gemeindegebiet Würenlos, an der Einfallsachse vom Kanton Zürich in den Aargau, wo bisher allgemeine Aargau-Tafeln standen. De facto hat die Region nun als einzige im Kanton sogar eine Tourismustafel weniger, nämlich jene auf der Einfallsachse von Dietikon Richtung Spreitenbach. Diese allgemeine Tafel wird ersatzlos gestrichen. Damit gibt es in der Region nur noch sieben statt acht Tafeln.

Die Tafeln und Standorte wurden vom Kanton in enger Zusammenarbeit mit den Regionalplanungsverbänden, den Replas, entwickelt. Silvia Schorno ist Geschäftsführerin der Repla Baden Regio, dem 26 Gemeinden angehören. Auf Anfrage sagt Schorno: Man habe dem Kanton einige Vorschläge für Sujets gemacht. «Wir wollten aber nicht wieder Baden oder das Kloster Wettingen bewerben, die bereits auf den Autobahntafeln prominent angepriesen werden», sagt Schorno, «sondern die Erholungs-, Genuss- und Erlebnisregion.»

Prädestiniert dafür wären etwa auch das Reusstal, Surbtal oder das Wasserschloss. Doch alle drei Landschaften werden bereits durch Tourismustafeln in den Nachbarsregionen abgedeckt, beispielsweise das Wasserschloss mittels einer Tafel in Villigen auf der Aarebrücke Richtung Brugg. «Hinweistafeln für Attraktionen, die in unseren Nachbarsregionen beworben werden, nochmals in der Region Baden aufzustellen, war und ist aus unserer Sicht nicht nötig», sagt Schorno und fügt an: «Wir hatten dabei auch die Absicht des Kantons im Visier, dass kein Schilderwald entstehen solle.»

Umweltarena passt nicht

Zu den Vorschlägen von Baden Regio gehörten unter anderem das Kloster Fahr und die Umweltarena. «Doch unsere Vorschläge wurden aus verschiedenen Gründen abgelehnt.» Beispielsweise hatte das Kloster Fahr einen schweren Stand, weil es eine Enklave ist und erst sehr spät eingebracht wurde. «Die Umweltarena passte nicht ins Konzept, obwohl wir der Meinung sind, dass sie als pionierhaftes Zukunftslabor für Touristen einiges zu bieten hat», sagt Schorno. Doch seitens Kanton waren die Vorgaben gesetzt: Die Sujets sollen auf «kulturhistorische Zeitzeugen oder auf Naturlandschaften mit überregionaler Ausstrahlung» hinweisen.