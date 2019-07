Am Freitagmorgen fuhr ein 51-jähriger Schweizer Motorradfahrer mit 154 km/h auf der Furttalstrasse in Würenlos Richtung Otelfingen. Die Kantonspolizei Aargau erwischte den Mann bei einer Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermesser. Auf diesem Streckenabschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 69 km/h. Dies teilte die Kantonspolizei mit.



Die Staatsanwaltschaft eröffnete sogleich eine Strafuntersuchung nach Artikel 90 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes welcher auch als 'Raserartikel' bekannt ist. Der Führerausweis wurde dem Raser an Ort und Stelle entzogen.

Weitere Schnellfahrer angehalten

Anlässlich der selben Geschwindigkeitskontrolle wurden drei weitere Schnellfahrer angehalten. Ein 44-jähriger Schweizer war mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h unterwegs. Ein weiterer Fahrzeuglenker, 43-jährig, aus Irland, konnte mit 116 km/h gemessen werden. Der dritte Lenker, ein 26-jähriger Iraker, war mit 134 km/h unterwegs. Diesem wurde der Führerschein auf der Stelle abgenommen. Alle Lenker werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mon)

Die Polizeibilder vom Juli 2019: