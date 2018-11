Das ask!-Beratungszentrum hat es sich zum Ziel gemacht, an der diesjährigen Studienmesse ein möglichst breit gefächertes Angebot zu präsentieren, welches jeden Besucher auf irgendeiner Ebene ansprechen sollte. Über fünfzig Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und alternative Ausbildungswege wurden am vergangenen Samstag vorgestellt. Die rund 1100 Besucher wurden über die verschiedenen Angebote in den einzelnen Studiengängen informiert. Dozenten sprachen vom Prinzip und der Organisation an ihren Universitäten, und Studenten berichteten von ihren eigenen Erfahrungen.

Die zukünftig Auszubildenden hatten die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und kurze, informative Gespräche mit den anwesenden Vertretern zu führen. Der gut besuchte Anlass war vielen Jugendlichen eine grosse Hilfe dabei, einen Überblick über die vielzähligen Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz zu gewinnen.

Kurze Referate zu spezifischen Themen wie einem Studium im Ausland oder dem idealen Einstieg in ein Studium gaben den Zuhörern ausführliche Antworten zu verbreiteten Fragen.

Was erhofften die Teilnehmer sich vom Besuch der Studienmesse?