Tiefere Kosten, mehr Effizienz: Zwei Politiker fordern weniger Sitze in Einwohnerrat und Gemeinderat

Die Reduktion des Wettinger Gemeinderats von sieben auf fünf Personen sowie des Einwohnerrats von 50 auf 40 Personen auf die neue Legislaturperiode; das fordern die beiden Einwohnerräte Martin Fricker (SVP) und Orun Palit (GLP) in ihren im März gemeinsam eingereichten Vorstössen. In beiden Fällen erhoffen sich die Motionäre eine effizientere und effektivere Regierungsarbeit, während gleichzeitig «die Ausgaben in Wettingen nachhaltig» gesenkt werden könnten.

An der nächsten Einwohnerratssitzung am Donnerstag, 3. September, beantragt der Gemeinderat aber, die beiden Vorstösse abzulehnen. «Die Verkleinerung der Mitgliederzahl des Gemeinderats bedeutet eine Zunahme an Aufgaben und Verantwortung bei den übrigen Mitgliedern», schreibt er in seiner Antwort zum Vorstoss. Ausserdem können in einem Gremium mit sieben Personen eine stabilere Führungsstruktur und eine bessere Repräsentanz der verschiedenen Parteien gewährleistet werden.