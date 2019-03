Doch eigentlich müsste der richtige Spatenstich kommenden Montag erfolgen, wird dann doch der Hochbau – also der eigentliche Bau – des neuen Thermalbades in Angriff genommen. Endlich, ist man geneigt zu sagen. Denn seit der Rückbau des alten Thermalbades und des Parkhauses letzten Herbst beendet wurde, ruhten die Arbeiten mehr oder weniger. Grund waren «unerwartete Materialfunde» und «neue geologische Befunde». Dies wiederum hat zur Folge, dass das Thermalbad nicht wie geplant im Herbst 2020, sondern erst ein Jahr später eröffnen wird.

«Bedauerlich, wird die Baustelle nicht besser zugänglich gemacht»

Ab Montag also wird täglich zu beobachten sein, wie das neue Bad langsam Formen annimmt. Doch hierfür muss man wissen, von wo man den besten Blick auf die Baustelle hat, was aufgrund der etwas abgelegenen Lage gar nicht so einfach ist. «Ich finde es sehr bedauerlich, wird die Baustelle nicht besser zugänglich gemacht und somit dieser historische Anlass – der Neubau eines Bades mit kulturhistorischem Charakter – der Bevölkerung nicht besser verkauft», sagt CVP-Einwohnerrätin Sarah Wiederkehr. Sie war es, die bereits letzten Sommer mit einer Anfrage an den Stadtrat gelangte. Einerseits störte sie sich daran, dass das Bäderquartier faktisch von der Aussenwelt abgeschnitten wurde. Andererseits bemängelte sie, dass die Baustelle nicht besonders besucherfreundlich sei. «Jetzt hat man so viele Jahre auf dieses Projekt gewartet und hingearbeitet, und nun, wo es mit dem Bau endlich losgeht, wird die Bevölkerung nicht gross miteinbezogen. Das ist wirklich schade», so Wiederkehr.

Sie hoffe sehr, die Stadt und die federführende Stiftung «Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden» würden sich diesbezüglich noch etwas einfallen lassen. «Als Vorbild könnte durchaus die Baustelle beim Schulhausplatz (2015 bis 2018) dienen, wo es unter anderem auf verschiedenen Höhen Gucklöcher gab, sodass jedermann Einblick in die Baustelle hatte.» Aus Wiederkehrs Sicht wäre es auch eine super Chance, jetzt schon Marketing für das künftige Bad zu betreiben. «Im Moment deuten einzig ein paar Kranen und ein paar Informationstafeln darauf hin, dass ein Jahrhundertprojekt realisiert wird. Das genügt meiner Meinung nach nicht», betont Wiederkehr.