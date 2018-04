«I Love Baden» hiess es an einem Samstagabend im März im Badener Jugendkulturlokal Werkk. Jugendliche ab 16 Jahren schwangen das Tanzbein zu Hip-Hop- und Reggaeton-Klängen und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Die monatlich stattfindende Party war in ihrer Frühjahrsausgabe gut besucht: Über 300 Personen durften die Werkk-Betreiber begrüssen.

Nur wenig Liebe schlug im Nachgang aber den Eintrittspreisen entgegen. 20 Franken kostete ein Eintritt an der Abendkasse. Zu viel, so das Echo einiger Leser, die sich bei dieser Zeitung gemeldet haben. Es sei «unverständlich», wenn ein Jugendlokal gleich hohe Eintrittspreise verlange wie die Kiste und das Nordportal in Baden oder Klubs in der Stadt Zürich. Diese würden sich immerhin an Erwachsene ab 18 oder 21 Jahren richten, nicht an 16-Jährige, die gerade am Anfang ihrer Lehre stünden oder gerade mit einer weiterführenden Schule begonnen hätten – und daher meist kein festes Einkommen besitzen.

«Ein Kinoeintritt kostet 17 Franken»

Das Werkk wird nicht auf privater Basis betrieben, sondern ist Teil der städtischen Kinder- und Jugendanimation. Als Solches liegt das Lokal in der Verantwortung der Stadt Baden. Ist ein Preis von 20 Franken für die Party in einem städtischen Jugendlokal vertretbar? David Müller, Leiter der Fachabteilung Gesellschaft, ist von den Rückmeldungen überrascht. «Bislang haben wir noch keine Beanstandungen zu diesen Eintrittspreisen erhalten.» Der Preis der «I-Love-Baden»-Party sei zudem zu relativieren, weil der Eintritt in der ersten halben Stunde kostenlos gewesen sei und die Tickets mittels Anmeldung über die Homepage des Veranstalters 15 Franken kosteten. Lediglich vor Ort lag der Eintritt an der Abendkasse bei 20 Franken. «Zum Vergleich: Ein Kinoeintritt kostet mit 17 Franken nur unwesentlich weniger.»