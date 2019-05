Die Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde Baden (IKB) ist aus Sicherheitsgründen doppelt eingezäunt. In der Vergangenheit kam es hier zu antisemitischen Handlungen. So schmierten Unbekannte Hakenkreuze an die Einrichtungen der Kultusgemeinde oder beschädigten Gräber auf deren Friedhof im Liebenfels.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind aber teuer: Rund ein Drittel ihrer Gesamtausgaben investiert die IKB pro Jahr in Massnahmen. In anderen Städten sieht die Situation ähnlich aus: Bis zu sieben Millionen Franken gibt die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz jährlich für ihre Sicherheit aus.

Deshalb hat der Bundesrat im Januar eine Verordnung zur verstärkten Unterstützung gefährdeter Minderheiten in die Vernehmlassung geschickt. Mit einem Beitrag von 500 000 Franken wird künftig etwa die jüdische Gemeinschaft in baulichen Massnahmen sowie bei Massnahmen in der Sensibilisierung, Ausbildung und Information unterstützt. Gleichzeitig forderte der Bund Kantone und Städte auf, diesen Beitrag zu unterstützen. Die Frist für die Antworten der Kantone läuft noch bis morgen.