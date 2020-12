Tausende Unterschriften gegen geplante Aushub-Deponie – «So ein Vorgehen ist verwerflich»

Ernst Schibli (SVP) war von 1982 bis 2010 Gemeindepräsident von Otelifingen und rund zwölf Jahre lang, bis Ende 2015, Nationalrat. Wegen der geplanten Deponie Steindler ist er zurück auf der politischen Bühne. Der Zürcher führte die Delegation einer Interessengemeinschaft an, welche am Mittwochmorgen beim Aargauer Baudepartement in Aarau 1837 ablehnende Eingaben zur Vernehmlassung einreichte.

Die Frist für die Eingabe läuft am Freitag ab. "Bis dann werden es 2000 Eingaben sein", sagte Schibli. Nicht mitgezählt sind all jene, die per Post oder Online eingereicht werden. Christoph Bürgi von der zuständigen Abteilung Raumentwicklung, der die Eingaben entgegennahm, konnte noch keine Zahlen nennen. Die Exponenten der "IG Nein zur Aushubdeponie Steindler/Teufermoos" gehen von mehreren Tausend aus. Sie haben in den vergangenen Wochen stark mobilisiert. In Würenlos (6500 Einwohner) und im benachbarten Otelfingen (3000 Einwohner) stehen an den wichtigsten Verkehrspunkten unübersehbare Blachen, die vom Widerstand künden: