Szene-Bar Rossini wird rauchfrei: «Wir stossen sicherlich gewisse Leute vor den Kopf»

Seit 2010 das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen in Kraft getreten ist, gibt es in Baden immer weniger Lokale, in denen das Rauchen noch uneingeschränkt erlaubt ist. Zu den Lokalitäten, in denen das Rauchen nicht nur in abgetrennten Fumoirs gestattet ist, gehören so beispielsweise das Go In, das Bistro oder die Pascha Bar. Auch in der Buvette am Bahnhof kommen Raucherinnen und Raucher weiterhin auf ihre Kosten. (lga)