Ab September wird das ehemalige Hotel La Cappella in Baden zu einer Asylunterkunft. Der Kanton mietet es vom Besitzer, einer Privatperson. 100 Asylbewerber aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und Somalia werden die Zimmer beziehen. Am Mittwochabend informierten Stadt und Kanton die Quartierbewohner im Schulhaus. Schon bei der Ankunft merkten die Besucher: Das Sicherheitsaufgebot war beachtlich. Vor dem Schulhaus war ein Polizeiauto stationiert. Beim Eingang zum Schulhaus stand ein Beamter. In der ersten Reihe sassen drei weitere Polizisten. Das Interesse der Bevölkerung war gross: Die Veranstaltung in der Aula wurde via Lautsprecher in den Vorraum und die Treppen übertragen. Schätzungsweise 250 Personen waren vor Ort.

Der Abend startete mit einer Podiumsdiskussion. Als Erste durfte sich Regierungsrätin Franziska Roth (SVP) äussern. Es war ihr erster Auftritt an einer Informationsveranstaltung zur Eröffnung einer Asylunterkunft seit ihrem Amtsantritt im Januar. «Wir danken der Stadt Baden, dass wir die Asylsuchenden hier unterbringen können. Das Positive am ‹La Cappella›: Es ist eine grosse Unterkunft, in der viele Menschen Platz haben. Ich bin überzeugt, dass die Asylunterkunft gut funktionieren wird. Auch dank der Begleitgruppe und den Betreuern, die dafür sorgen werden, dass die Bevölkerung nicht mit Unbehagen leben muss.»