Mehr als fünf Prozent in Zürich. Je sieben Sitze weniger in Baselland und Luzern. Statt über Flüchtlinge wird über das Klima diskutiert. Es sind schwierige Zeiten für die SVP. Wenn sie verhindern will, dass sich der Abwärtstrend in den Kantonen bei den nationalen Wahlen im Herbst fortsetzt, muss sie ihre Wählerinnen und Wähler besser mobilisieren. Sie davon überzeugen, dass die Volkspartei ihre Anliegen in Bern immer noch am besten vertritt.

Um überhaupt zu spüren, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, müssen Politikerinnen und Politiker mit ihnen in Kontakt kommen. So wie am Freitagabend auf dem Schlossbergplatz in Baden. Albert Rösti, der Präsident der SVP Schweiz, ist da. Und natürlich Nationalrat Andreas Glarner. «Ich kenne Sie aus der Zeitung», sagt einer und fragt Glarner, ob er mit ihm für ein Selfie posiere. Wie noch oft an diesem Abend willigt der Nationalrat ein, lächelt in die Handykamera und verabschiedet sich mit einem Händedruck.

Klimahype und Frauenpower

In unmittelbarer Nähe zum SVP-Pavillon verteilen ein paar junge Leute Flyer für die nächste Klimademo. Angesprochen auf die aktuelle Klimadiskussion, haben die Besucherinnen und Besucher eine klare Meinung: «Klimahype». Die SVP mache da nicht mit, sagt auch der Aargauer Wahlkampfleiter Werner Laube. Er blickt den Wahlen im Herbst zuversichtlich entgegen. Laube hofft dabei auf die «Frauen-Power». Die Nationalratsliste der Aargauer SVP ist dieses Jahr so weiblich wie noch nie. Auch die vier Nationalratskandidatinnen Michaela Huser, Stefanie Heimgartner, Martina Bircher und Nicole Müller-Boder nutzen den Anlass «SVP bi de Lüüt», um sich in Baden die Anliegen der Bevölkerung anzuhören.

Support aus Ennetbaden

Eine Gruppe aus dem «grauenhaft linken» Ennetbaden ist wegen der Persönlichkeiten gekommen. Wo denn Herr Amstutz sei, wollen sie vom Zürcher Nationalrat Thomas Matter wissen. «Wir müssen uns ein bisschen aufteilen», antwortet dieser. Sie erzählen Matter, sie seien zwar keine Parteimitglieder. «Aber wir wählen immer und mobilisieren in unserem Umfeld.» Das sei gut, findet Matter. «Aber man darf nicht vergessen, dass die Partei auch Geld braucht.» – «Ah, das kostet auch noch?», fragen sie ungläubig. «Nicht viel», beruhigt Matter. In Ennetbaden gebe es ohnehin keine SVP-Ortspartei, klären sie ihn auf.