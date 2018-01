Der Club heisst Löschwasserbecken, weil sich in dessen Gemäuern früher Löschwasser befand. Doch am Samstag standen die Zeichen nicht auf löschen. Denn im «LWB» trat der deutsche Rapper Sido auf und brachte «die Hütte förmlich zum Brennen». Doch wie kommt es, dass der deutsche Superstar im beschaulichen Baden auftritt? Immerhin hat Sido im Laufe seiner Karriere über 3 Millionen Tonträger verkauft und wurde unter anderem mit dem MTV Europe Music Awards und zwei Echos ausgezeichnet. «Wir haben einen guten Draht zum Booker», erklärt LWB-Betreiber Dano Dreyer.

Das Konzert im ausverkauften Club habe seine Erwartungen übertroffen. «Sido hat alles gegeben und das Publikum super abgeholt.» Doch auch im Backstage-Bereich – hierfür wurde spontan eine Garage umfunktioniert – habe er Sido als «super Typen» erlebt. «Er ist absolut bodenständig und hat sich sogar Zeit genommen, Selfies mit seinen Fans zu schiessen», so Dreyer. Unter dem Strich habe sich das Konzert nur ganz knapp gerechnet. «Aber wir wollten damit zeigen, dass es auch ohne Subventionen und Beiträge möglich ist, solche Konzerte zu realisieren», betont Dreyer.

Der Auftritt des Rappers bilde ganz klar den Höhepunkt in der 17-jährigen Club-Geschichte, sagt Dreyer, der schon an der Lancierung des «Löschwasserbecken» um die Jahrtausendwende aktiv beteiligt war. Seit Anfang 2017 «gehört» ihm und seinem Geschäftspartner Stephan Ineichen der Club, nachdem sie den Pachtvertrag und das Inventar von Christoph Wanner (Partypur) übernehmen konnten. Seit Sommer 2017 heisst der Club auch wieder «LWB»; zuvor hörte er während dreier Jahren auf den Namen «Provisorium». «Wir haben uns lange überlegt, ob wir dem Club – übrigens einer der ersten in Baden – einen neuen Namen geben wollen. Doch schliesslich blieben wir beim LWB, weil es einfach das LWB ist», so Dreyer.