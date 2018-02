17 Minuten lang lag Städtli hinten: von der 10. bis in die 27. Minute. Dass die Badener in der Samstagspartie in der Aue – trotz Ferienzeit vor zahlreichem Publikum – derart Mühe bekundete, lag nicht nur an vermeidbaren Stockfehlern und etwas vielen Fehlwürfen. Es lag in erster Linie am frisch und frei aufspielenden HS Biel.

Der belegte eindrücklich, weshalb er in seiner ersten NLB-Saison einen soliden Mittelfeldplatz belegt und mit der Abstiegsrunde nichts zu tun hat. Die Seeländer zogen ein schnelles, variantenreiches Spiel auf, dem in der Anfangsphase das entscheidende Quäntchen mehr Abschlussglück beschieden war.

Städtli liess sich davon nicht nachhaltig beirren und fand nach dem ersten Timeout immer besser ins Spiel. In der 27. Minute dann die entscheidende Wende. Ab da sollte man die Führung nicht mehr aus der Hand geben.

Das lag zum einen an den Badener Schlussleuten Wyss und Schöpfer, denen in entscheidenden Phasen wichtige Paraden gelangen. Und es lag zum anderen am deutlich breiter aufgestellten Städtli-Kader.

Mit dem verdienten 30:25-Sieg bleibt Baden weiter auf Kurs und unterstreicht seine Ambitionen, am Saisonende als Zweitplatzierter an den NLA-Aufstiegsspielen teilzunehmen.

Gegen den absehbaren Gegner Basel wird man schon bald wieder im Rahmen eines Meisterschaftsspiels antreten. Zunächst gilt die Aufmerksamkeit aber dem TV Solothurn, bei dem man bereits am Mittwoch zu Gast ist. (AZ)