Die Favoritenrolle vor dem Derby am Samstag sei angesichts des bisherigen Saisonverlaufs klar vergeben – könnte man meinen. Doch Zoltan Majeri, Trainer des verlustpunktlosen Tabellenführers TV Endingen, sagt: «Die Chancen auf einen Sieg stehen 50 zu 50. Wir gehen mit grossem Respekt ins Spiel.»

Denn Städtli Baden verfüge über eine Mannschaft mit grosser Qualität. «Sie haben in der bisherigen Saison ihr Potenzial noch nicht abrufen können. Und sie werden alles daransetzen, im Derby gegen uns zu zeigen, was sie draufhaben.» Er erwarte eine umkämpfte Partie, auch weil einige der letzten Duelle mit knappen Resultaten ausgegangen seien. Einen Auftritt mit Kopf und vor allem mit viel Herz verlangt Majeri von seinen Spielern. «Wir wollen jeden Zweikampf gewinnen, jede Aktion perfekt ausführen. Wir gehen in dieses Derby wie in ein Cup-Spiel.»

Städtli-Trainer Björn Navarin hingegen betrachtet die Endinger als 70:30-Favoriten. «Sie verfügen über den stärkeren Kader und dominieren die Liga bisher fast nach Belieben.» Was spricht für einen Sieg seines Teams? «Erstens, dass wir zu Hause in der Aue antreten. Wir mögen es, in dieser Halle zu spielen, die einen besonderen Charme hat. Und zweitens glaube ich, dass sich unsere Spieler der Bedeutung dieses Derbys stärker bewusst sind als einige Endinger. Wir sind die Mannschaft mit der insgesamt regionaleren Verwurzelung», so Navarin.