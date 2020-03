Studienreise statt Politik: Stadträtin Sandra Kohler tritt zurück – diese Parteien bringen sich in Stellung

Gestern, eine Minute vor 9 Uhr, gab Sandra Kohler per Mail ihren Rücktritt als Stadträtin von Baden per Ende Mai bekannt. Sie überraschte damit alle – wie schon 2017, als sie als Quereinsteigerin und parteilose Kandidatin die Wahl schaffte und den Badener Parteien eine krachende Niederlage zufügte.

Die Studienreise sei wichtig für ihre persönliche Entwicklung sowie ihre hauptberufliche Zukunft und lasse sich nicht mit dem Milizamt als Stadträtin vereinbaren. «Deshalb mein Entscheid, vor Legislaturende zu demissionieren», so Sandra Kohler. Der Entscheid sei ihr schwergefallen, dennoch sei «deutlich der richtige Zeitpunkt» gekommen, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. «Die Klarheit in mir, diesen neuen Weg zu gehen, könnte nicht grösser sein.»

Kurzfristiger Rücktritt bringt Parteien in Zugzwang

Manchen Badener Parteien bietet sich damit früher als erwartet – noch vor den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2021 – die Möglichkeit, zuletzt verlorengegangene Sitze zurückzuerobern. FDP, SP und Team Baden stellten vor nicht langer Zeit zwei Stadträte, mussten in den letzten Jahren aber Federn lassen. Darum war der gestrige Mittwoch dank Sandra Kohlers Rücktritt für viele Fraktionen ein Freudentag, was aber offiziell niemand so verlauten lassen wollte.

Gleichzeitig bringt der kurzfristige Rücktritt die Parteien aber auch in Zugzwang. Denn die Ersatzwahl findet bereits am 28. Juni statt. SP-Präsidentin Selena Rhinisperger: «Ich frage mich schon, ob es nicht möglich gewesen wäre, per Ende Legislatur oder zumindest per Ende Jahr aufzuhören.» Der Rücktritt sei insofern eine Enttäuschung, als das Amt mit Verantwortung verbunden sei und eine Verpflichtung gegenüber den Wählerinnen und Wählern darstelle.

Die SP werde mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken: «Wir sind im Stadtrat unterrepräsentiert und haben Anspruch auf einen zweiten Sitz.» Auf den Termin für eine Vorstandssitzung hat sich die SP bereits geeinigt, die Basis werde wie immer mitentscheiden.