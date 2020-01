«Strebe kein Wachstum um jeden Preis an»: Gemeinderats-Kandidat Jürg Amrein im Interview

Neben meinen positiven Qualitäten in Form von Wissen und Erfahrungen scheint mir wohl meine engagierte und zielführende Art, verbunden mit dem Herzblut, das ich einbringe, und der Tatsache, dass ich mich immer korrekt zu verhalten versuche, meine grösste Stärke. In gewissen Belangen neige ich zu Ungeduld, etwas, das vereinzelt als fordernd empfunden, aber mehrheitlich geschätzt wird.

Jürg P. Amrein: Meine Verbundenheit mit der Gemeinde sowie Anfragen von Personen aus meinem Umfeld, die mich in diesem Amt sehen, motivieren mich dazu, als Gemeinderat zu kandidieren. Die vielschichtigen und fordernden Themen auf Gemeindeebene interessieren mich und ich bin stolz auf unsere Schule, die ich in meinen nun 13 Jahren als Schulpflegepräsident mitprägen durfte. Gerne würde ich mein Wissen und meine Erfahrungen ein- bringen.

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten mit einem identischen (von allen bereits beantworteten) Fragekatalog vor. 6. Teil: Jürg P. Amrein (parteilos). Lesen Sie morgen in der 7. und letzten Folge das Porträt von Martin Uebelhart (CVP), der sich als einziger für das Amt des Gemeindeammanns bewirbt.

Heute leben rund 8500 Menschen in Neuenhof. Bis 2030 sollen es über 10'000 sein. Begrüssen Sie diese Entwicklung?

Diese Entwicklung wird wohl kaum zu stoppen sein. Ob das erwähnte Wachstum die Finanzkraft von Neuenhof massiv stärken wird, wage ich jedoch zu bezweifeln, da mehr Menschen grundsätzlich auch mehr Kosten (Infrastruktur, Sozialdienste etc.) erzeugen. In meinem Innersten strebe ich also kein Wachstum um jeden Preis an.

Soll sich Neuenhof in naher Zukunft mit umliegenden Gemeinden zusammenschliessen. Wenn ja, mit welchen?

Ich denke der Mehrwert, der durch den Synergieeffekt entsteht, wenn sich Gemeinden zusammenschliessen, bringt mehr Vor- als Nachteile. Einen Kulturverlust würde aus meiner Sicht auch nicht nachteilig entstehen. Die Kultur wird im Wesentlichen von den Menschen geprägt, die sie pflegen. Mit welchen Gemeinden? Mit denen, die Sinn machen und die wollen.

Wo sehen Sie als künftiger Gemeinderat die grössten Herausforderungen in Neuenhof?

Die allergrösste Herausforderung sehe ich darin, all den verschiedenen Bedürfnissen innerhalb der finanziellen Möglichkeiten gerecht werden zu können, was uns schliesslich zum Fokussieren zwingt. Fokus heisst nichts anderes als Verzicht auf nicht Notwendiges.