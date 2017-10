Dass ihr nun deswegen gekündigt wurde, «dünkt mich an den Haaren herbeigezogen», sagt Stella Palino. Sie habe eher das Gefühl, dass der Vermieter mehr Geld verlangen möchte. Das Haus und die «Unvermeidbar» lägen ihr am Herzen, sagt die Theaterfrau. Den Vorwurf des Vermieters, dass sie das Haus verlottern lasse, weist sie von sich. «Bis jetzt ist noch nie etwas kaputtgegangen wegen der offenen Fenster.» Und das Kunstcafé habe sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Bijou entwickelt, das sogar Touristen fotografieren würden.

Briefe blieben ohne Wirkung

Für Vermieter Rolf Schmidli ist klar: «Genug ist genug.» Seit Jahren habe er Stella Palino immer wieder mündlich und schriftlich an verschiedene Sicherheits- und Sorgfaltspflichten erinnern müssen und 2014 bereits die Kündigung angedroht. «Richtig Lüften hat nichts damit zu tun, während Tagen und Nächten in vollkommener Abwesenheit und bei Sommergewittern die Fenster offen stehen zu lassen», sagt Schmidli. «Das ist äusserst gefährlich.» In einem 500-jährigen Altstadthaus mit Holzriegelkonstruktion führe die Feuchtigkeit zu nicht wieder herstellbaren Schäden an der tragenden Bausubstanz. Zudem bestehe auch die Gefahr, dass Angetrunkene Gegenstände durch die offenen Fenster im ersten Stock werfen könnten. «Es geht somit also auch um die Sicherheit der Bewohner in den oberen Stockwerken wie auch der angrenzenden Häuser.»