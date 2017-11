Sandra Kohler erklärte auf Facebook: «Ich sage nicht, dass mich 90 Prozent wählen, sondern dass ich wie 90 Prozent der Bevölkerung parteilos bin und deshalb stellvertretend für diese 90 Prozent stehe. Ich verstehe nicht, wieso das einige irritiert.» Auf Anfrage präzisiert sie: «Mir käme es nie in den Sinn zu behaupten, 90 Prozent der parteilosen Wähler hätten keine politische Meinung. Zum Glück ist das nicht so. Aber das ist auch nicht der Kern der Diskussion. Es geht darum, dass ich überzeugt bin, dass parteilose Politik der Weg der Zukunft ist.» Die Gesellschaft habe keine Lust mehr auf das Parteiensystem. «Die Leute wollen von Thema zu Thema entscheiden und sich nicht eine parteipolitische Meinung aufzwängen lassen. Das ist für neun von zehn Menschen der Grund, weshalb sie keiner Partei angehören, so wie auch ich nicht.» Dass ihre Aussage so polarisiere, hänge wohl damit zusammen, dass noch viele Politiker krampfhaft an das Parteiensystem glaubten. «Viele glauben, man müsse einer Partei angehören und schon viel politische Erfahrung mitbringen, um Stadtammann werden zu können. Ich gehe einen anderen Weg.»