Stefanie Heimgartner wird Nationalrätin: «Das Geschlecht ist nicht entscheidend»

Gratulation zu Ihrer Wahl, die ja streng genommen bereits am 20. Oktober erfolgt ist. Trifft die Vermutung zu, dass Sie am Sonntag einen entspannten Tag erlebten, standen doch die Wahlen von Hansjörg Knecht und Jean-Pierre Gallati relativ bald fest.

Stefanie Heimgartner: Nein, ganz und gar nicht. Ich habe vor allem am Anfang doch noch ziemlich gezittert. Denn es sah zuerst relativ knapp aus und die beiden grossen Bezirke Baden und Aarau, die tendenziell eher links wählen, waren noch nicht ausgezählt. Erst als das Resultat schwarz auf weiss feststand, konnte ich mich entspannen und war natürlich hoch erfreut.

Wie haben Sie Ihre Wahl gefeiert?

Eigentlich gar nicht gross. Am Nachmittag habe ich mit Freunden den Adventsmarkt auf Schloss Liebegg besucht. Am Abend haben wir dann noch im kleinen Kreis in der «Linde» auf meine Wahl angestossen.

Sie haben gar keine Wahlfeier geplant?

Nicht direkt. Am 30. November war so oder so eine kleine Dankesfeier für alle meine Helfer und Unterstützer geplant. Nun wird diese Feier zusätzlich eine Wahlfeier (lacht).