Stau wegen defekter Sensoren – Kanton muss sich viel Kritik gefallen lassen

37 Millionen Franken genehmigte der Grosse Rat vor zehn Jahren für das Verkehrsmanagement Baden-Wettingen. Ziel: Den Verkehr in der Region mithilfe moderner Technologie und Messungen verflüssigen und online steuern.

In einem Film des Kantons aus dem Jahr 2009 hiess es zur Zukunft: «Statt dass der Verkehr unkoordiniert ins Zentrum gelangt und dort staut, werden die Fahrzeuge in unbewohnten Gebieten dosiert, damit sie anschliessend flüssig durch die Siedlungsgebiete ins Zentrum fahren können.» Anstatt bei vielen Ampeln mehrmals kurz zu warten, werde der Verkehr bei der Dosierstelle ausserhalb der Siedlungsgebiete einmal stehen. «Vielleicht ein bisschen länger – dann aber kann er flüssig weiterfahren. Die gesamte Wartezeit soll dadurch markant verkürzt werden.»

«Von geplantem Szenario meilenweit entfernt»

In dieser skizzierten Zukunft sind wir angekommen, und auch Obersiggenthal zu den Gemeinden, die dank neuen Lichtsignal- und Dosierungsanlagen profitieren sollten. Doch Urs Gygax aus dem Dorfteil Nussbaumen sagt: «Die Umsetzung des Verkehrsmanagement ist ein wirkliches Desaster.» Die Realität sei vom im Film beschriebenen Szenario meilenweit entfernt.

In den vergangenen Wochen habe es in Nussbaumen sowie auch im Kappelerhof grosse Staus gegeben, und die Busse, die eigentlich bevorzugt werden sollen, hätten massive Verspätungen gehabt. «Offenbar merkt es niemand, wenn die Anlage tagelang nicht funktioniert.» Manchmal bleibe man mitten in der Nacht im Stauraum hängen, obwohl kaum ein Autos unterwegs seien.