Stau auf der A1: Unfälle verursachten Wartezeit im Feierabendverkehr

Zwischen Aarau-Ost und -West waren in Fahrtrichtung Bern mehrere Fahrzeuge in einen Unfall involviert. Der linke Fahrstreifen war blockiert, wie der Verkehrsdienst Viasuisse meldete. Der Verkehr staute sich dort ebenso wie zwischen der Raststätte Kölliken-Nord und der Verzweigung Wiggertal, auch dort in Fahrtrichtung Bern.

Zwischen Mägenwil und der Verzweigung Birrfeld staute sich der Verkehr in Richtung Zürich aufgrund eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen war blockiert. Dieser Stau hatte sich kurz nach 17 Uhr grösstenteils aufgelöst. Auch zwischen Oftringen und Rothrist war es zu einem Unfall gekommen. Hier war die Fahrbahn auf eine Spur verengt, der Zeitverlust betrug bis zu 30 Minuten.