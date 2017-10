Es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn es um des Menschen vierbeinigen Freund geht: Während Kinder mancherorts während des Einkaufs in eine Spielecke «gesteckt» werden können, denkt man nun im Shoppi Tivoli auch an die «Fellnasen». «Das grösste Einkaufscenter der Schweiz bietet der Kundschaft Hundehütten in zwei Grössen, in denen Hunde sicher und entspannt verweilen können», heisst es in der Medienmitteilung. Ziel der Anschaffung sei es, den Hunden sowie der Kundschaft einen angenehmen Aufenthalt im Shoppi Tivoli zu bieten.

«Die insgesamt sechs Hütten sind jeweils bewusst vor den grössten Lebensmittelgeschäften platziert, weil Hunde dort aus hygienischen Gründen nicht hineindürfen. Ab sofort können also die Tiere in einem mit weichen Kissen ausgestattete ‹Hundeparking› auf ihr Herrchen oder Frauchen warten.»

Das Shoppi Tivoli nimmt damit keineswegs eine Pionierrolle ein, denn bei verschiedenen Einkaufsstätten gibt es bereits solche Einrichtungen, so beispielsweise bei der Ikea. Andernorts stellte man früher ein Stück Kanalisationsrohr bereit, damit der Hund nicht ungeschützt vor dem Laden angebunden werden musste. Die Idee mag zwar im ersten Augenblick noch sympathisch anmuten. Doch da sind die Fachleute eher anderer Meinung.