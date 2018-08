Als einen Meilenstein für das «St. Bernhard», für die Gemeinde und für die Region bezeichnete Verwaltungsratspräsident Rémy Picard den gestrigen Tag: Dann nämlich fiel mit dem Spatenstich der Startschuss für das Neubauprojekt des Alterszentrums. Innert zwei Jahren entsteht auf der grünen Wiese im Wettinger Langäckerquartier ein Kompetenzzentrum, das Wohnen und Leben im Alter unter einem Dach anbietet. Mit dem Bezug wird der Sitz des Alterszentrums St. Bernhard vom bisherigen Standort an der Rebbergstrasse am Herrenberg in den Neubau verlegt. Die heutige Liegenschaft wird verkauft.

«Am Lägernhang ist vor allem die Aussicht umwerfend», sagte Rémy Picard. Doch um alle anderen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums abzudecken, sei der Standort ungeeignet. Im «Langäcker» hingegen sei die Lage ideal: in der Nähe des Dorfzentrums und mit dem öV gut erschlossen. Dank des Neubaus könne man deutlich verbesserte Rahmenbedingungen schaffen und so eine zeitgemässe Altersversorgung in Wettingen garantieren.