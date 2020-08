Start einer neuen Epoche: Ein Gemeinschaftszentrum für Baden

Für das alte Gärtnerhaus im Kurpark in Baden hat eine neue Epoche begonnen. Eine Gruppe freiwillig engagierter Personen plant, das Haus umzubauen und in einen grossen Raum zu verwandeln, der von Vereinen, der Jugendarbeit, dem Kurtheater und Privaten genutzt werden kann – ähnlich einem Gemeinschaftszentrum in Zürich.

Auf der Wiese vor dem Gärtnerhaus soll der 1200 Quadratmeter grosse Römergarten entstehen, der von Freiwilligen angelegt und gepflegt wird. Das teilt der Trägerverein Gärtnerhaus mit, der am Samstag gegründet wurde. Urs Urech, Präsident des neuen Vereins, begrüsste die fast 50 Anwesenden mit seiner Trompete. Der Vorstand besteht aktuell aus zehn Personen, darunter Vertreter des Römerquartiervereins, des Quartiervereins Meierhof, des Kurtheaters sowie des Römergartens. Auch eine Vertretung der Stadt Baden soll in Zukunft Einsitz im Vorstand haben.

Der Stadtrat Baden unterstützt beide Projekte und war am Samstag gleich mit zwei Mitgliedern vertreten: Regula Dell’Anno-Doppler (SP) und Philippe Ramseier (FDP). Immobilienvorsteher Ramseier übergab dem neuen Vereinsvorstand den Schlüssel des Gärtnerhauses und zeigte sich in seiner Ansprache erfreut über das Engagement der Anwesenden.

«Der Stadtrat will mit dazu beitragen, dass aus dem jetzt noch kleinen Flämmchen ein grosses Feuer der Begeisterung entfacht wird.» Nun sei es wichtig, dass der Verein die Finanzierung des Umbaus über Sponsoring und Spenden sicherstellen könne. «Bleibt weiterhin so mutig», sagte Ramseier.

Zuerst Zwischennutzung, dann Umbau

Dell’Anno übergab den Initiantinnen des Römergartens zwei Sträucher für den neuen Garten. «Wir im Stadtrat sind überzeugt von eurem Projekt und hoffen, dass da noch eine Menge dazukommt und zu blühen beginnt», sagte Frau Vizeammann. Der Römergarten sei eine Bereicherung für die Stadt Baden.