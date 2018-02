Krux: international versus lokal

Ein weiterer Grund ist, dass der Fachbereich bildende Kunst die Galerie im Gluri-Suter-Huus in den vergangenen Jahren überregional gestärkt und auch Künstler gezeigt hat, die mit der Region nichts zu tun haben, so etwa das international renommierte Künstlerpaar Monica Studer und Christoph van den Berg aus Basel. «Das verhalf der Galerie zu überregionaler Beachtung, was für lokale Künstler wiederum attraktiv ist, weil dann folgende Ausstellungen in einem weiteren Umfeld wahrgenommen werden», sagt Meier. Doch diese Strategie habe auf der anderen Seite dazu geführt, dass die Galerie bei der Wettinger Bevölkerung nicht mehr so präsent ist, wie sie das bei Ausstellungen von ortsansässigen Künstlern wäre.