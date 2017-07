Baden ist von allen Städten in der Schweiz die Nummer 1 in der Sparte Kultur – zumindest im Ranking der Zeitschrift «Bilanz», das diesen Monat publiziert wurde. Jubelgesänge sind von den Badener Kulturschaffenden derzeit jedoch nicht zu hören, im Gegenteil: Es herrscht ein wenig der Blues. Denn gleich zwei beliebte Lokale kämpfen um ihre Existenz. Erstens das ehemalige Kino Royal, das sich zu einem Kulturbetrieb mit Renommee weit über die Kantonsgrenzen gemausert hat. Es wird ab nächstem Jahr von der Besitzerin, einer Immobilienfirma, in ein Baustellenbüro umgewandelt. 7000 Menschen forderten den Stadtrat in einer Petition dazu auf, sich dagegen zu wehren, Ergebnis offen.

Und zweitens steckt das Nordportal in Schwierigkeiten, oder zumindest die Betreiber des Eventlokals, das einst eine Fabrik-Halle der Firma ABB war. Der Stadtrat entschied im Juni, den Nordportal-Betreibern die Subventionen in Höhe von fast einer Viertel Million Franken in Form von Förderbeiträgen und Mietzinszahlungen komplett zu streichen. Hintergrund: Der Einwohnerrat beschloss ein Nullwachstum bei den Ausgaben, und der Stadtrat will dieser Forderung nachkommen, indem jede Abteilung vier Prozent sparen muss. Doch gegen den Nordportal-Beschluss regte sich in der Badener Kulturszene in den vergangenen Tagen Widerstand – mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Der Stadtrat hat den kulturellen Abbauauftrag um ein halbes Jahr sistiert, das Nordportal wird noch bis 30. Juni 2018 Subventionen erhalten. Begründung: «Damit wird ein zusätzliches Zeitfenster von einem halben Jahr geschaffen, damit sich die Betreiber auf den Wegfall der städtischen Fördergelder einstellen und Alternativen finden können.» Der Stadtrat tritt somit auf das Wiedererwägungsgesuch ein, das die restlichen Kulturinstitutionen eingereicht hatten, die von der Stadt Subventionen erhalten. Die Stadtregierung hält laut Mitteilung aber an seinem Grundsatzentscheid fest, dass der Sparauftrag bei der Kultur langfristig mittels Streichung der Nordportal-Fördergelder erreicht werden soll. Das letzte Wort wird der Einwohnerrat an der Budgetsitzung im Herbst haben.