Seit eineinhalb Jahren sitzt Sandra Kohler im Badener Stadtrat. Nach einem äusserst direkt und medienwirksam geführten Wahlkampf setzte sich die politische Newcomerin im Herbst 2017 völlig überraschend gegen die erfahrenen Karin Bächli und Andrea Libardi durch. Am Wochenende wurde bekannt, dass Kohler das Präsidium des kantonalen Netzwerks Frauenaargau übernimmt. Doch innerhalb der Stadtgrenzen ist erstaunlich wenig von ihr zu hören. Zeit für die Aargauer Zeitung, Sandra Kohler zum Gespräch zu treffen. Im Scandinavian Deli in der Unteren Halde trinkt Kohler Früchtetee, danach posiert sie fürs Foto auf der Schlossruine Stein. Hier, hoch über der Stadt, finde sie den Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag, sagt die 38-Jährige.

Im Wahlkampf waren Sie medial sehr präsent. Heute wirken Sie im Vergleich dazu erstaunlich passiv. Man fragt sich: Sind Sie überhaupt noch im Stadtrat?

Sandra Kohler: Ja, natürlich. Dass die Öffentlichkeit nicht so mitkriegt, was im täglichen Geschäft läuft, sagt man ja nicht nur über mich, sondern über den gesamten Stadtrat. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass ich sehr aktiv bin. Ich bin fast jeden Tag in der Stadt und suche das Gespräch mit den Menschen. Auch den direkten Kontakt in den sozialen Medien pflege ich regelmässig.

Richtig, auf Facebook sehen wir Sie täglich am Kochen, in der Natur oder beim Abfall sammeln. Hierfür müssen Sie aber nicht Stadträtin sein. Gibt es Stimmen, die sagen: «Schön und gut, aber konzentrieren Sie sich doch besser auf Ihr Amt?»

Nein, diesen Vorwurf habe ich noch nie gehört. Ich bin ja trotzdem auf meine Arbeit fokussiert. Natürlich gibt es immer diejenigen, die finden, das sei nur Selbstvermarktung. Aber das ist mir egal. Ich mache das, weil es mir wichtig ist und ich es inspirierend finde, wenn sich Menschen die Zeit nehmen und sich gemeinnützig betätigen.

Auf Social Media sind Sie also sehr aktiv, als Stadträtin aber noch nicht gross in Erscheinung getreten. Woran liegt das?

Dass ich nicht in Erscheinung getreten sei, sehe ich anders. In Meetings, Sitzungen oder an Anlässen als Vertreterin des Stadtrates bin ich ständig präsent. Das ist auch meine Aufgabe. Aber es stimmt: Vergleicht man den Wahlkampf mit heute, war ich öffentlich in letzter Zeit zu ruhig.

Haben Sie sich auch bewusst zurückgenommen?

Gegen aussen ja. Ich habe am Anfang Zeit gebraucht, um mich in die Dossiers einzuarbeiten. Ich wollte zuhören und lernen. Mit dem Amt habe ich eine grosse Verantwortung übernommen, vor der ich viel Respekt habe. Trotzdem muss ich mir treu bleiben.