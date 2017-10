«Der Velofahrer müsste bei einem Tempo von 40 und eher mehr Stundenkilometern eine Schnellbremsung einleiten, um die signalisierte Geschwindigkeit der Begegnungszone, also Tempo 20, einhalten zu können.» Ausserdem sei diese Stelle mit der davorliegenden Velostation unübersichtlich. Der stellvertretende Polizeichef ist überzeugt, dass auch irgendwelche Signalisationen für den Veloverkehr oder Markierungen am Boden aufgrund der Erfahrungen mit Velofahrenden kaum Beachtung finden würden.

Man könnte zwar die derzeitige Vortrittssituation bei der Einmündung der Rampe aufheben, erklärt Romann, was allerdings nicht im Sinne des Busverkehrs wäre. Darauf wies auch Stefan Kalt, Direktor der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen, hin, aus dessen Sicht eine Öffnung der Busrampe für Velos ebenfalls gefährlich wäre und auf Kosten eines pünktlichen Busverkehrs ginge.

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse würden selbst Signalisationen das Problem nicht lösen, fügt Romann an. Diesbezüglich habe der für die Signalisationen verantwortliche Fachmann der Stadtpolizei die Situation bereits angeschaut und beurteilt.

Gefahrenquelle Eisglätte

Auch bei der Einfahrt in die Busrampe können laut Max Romann gefährliche Situationen auftreten: «Wenn ein Velofahrer bei der Haltestelle Schlossberg noch rasch vor einem wegfahrenden Bus in die Rampe einbiegen will, kann das für ihn ebenfalls gefährlich werden.»

Als dritten Grund gegen eine Öffnung der Busrampe für Velofahrer nennt der stellvertretende Polizeichef die Gefahr im Winter bei möglicher Eisglätte: «Jedermann weiss, dass Fahrbahnflächen auf Brücken bei tiefen Temperaturen schneller vereisen. Solche Situationen treten auch bei der Busrampe auf, wobei ein Bus deswegen noch lange nicht ins Schleudern kommt, wenn es für Velofahrer bereits gefährlich ist.»

Der Badener Einwohnerrat wird an einer der Sitzungen vom 24./25. Oktober über das Vorhaben entscheiden.