Stadtammann-Wahl: Wagt eine linke Frau den Angriff auf Markus Schneider?

Jahrzehntelang galt in Baden das ungeschriebene Gesetz: Der amtierende Stadtammann wird nicht angegriffen. Doch bei den Wahlen 2017 wurde dieses ungeschriebene Gesetz gebrochen. Gleich drei Kandidaten machten dem umstrittenen Geri Müller (Grüne/Team) den Sitz streitig, als Sieger ging Markus Schneider (CVP) hervor. Vor den Gesamterneuerungswahlen diesen Herbst stellt sich die Frage: Wagt es erneut jemand, den Ammann anzugreifen? In den vergangenen Tagen war vermehrt zu hören: Eine Frau aus dem linken Lager könnte gegen Markus Schneider antreten. Die AZ hat bei den amtierenden Mitgliedern der Stadtregierung nachgefragt.

Fest steht: Markus Schneider will Stadtammann bleiben. «Ich trete sehr gerne zur Wiederwahl an», sagt der 55-jährige CVP-Politiker. Auf die Frage, ob er Konkurrenz erwarte, antwortet er: «Ich weiss es offen gesagt nicht.» In der Regel werde der amtierende Stadtammann von Baden nicht angegriffen, sagt er. Die Wahl im Jahr 2017, als gleich drei Konkurrenten den Sitz von Geri Müller attackierten (neben ihm selbst auch noch die beiden Parteilosen Sandra Kohler und Erich Obrist), bezeichnet er als «die Ausnahme, welche die Regel bestätigt».

Regula Dell'Anno (SP), amtierende Frau Vizeammann, äussert sich noch nicht dazu, ob sie als Stadtammann kandidieren wird. Die Vorbereitung für die Gesamterneuerungswahlen seien bei der SP noch im Gange, der Prozess laufe parteiintern noch, sagt sie bloss. Sicher sei, dass sie wieder als Stadträtin kandidiere, sofern sie von ihrer Partei im März nominiert werde, sagt die Gesundheitsvorsteherin. Dell'Anno wurde per Januar 2014 in den Stadtrat gewählt, ausserdem ist sie die 57-Jährige seit rund zwei Jahren Mitglied des Grossen Rats.

Bei Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern in der Stadt betreffend Konkurrenz für Markus Schneider ist ein Name in den vergangenen Tagen besonders oft gefallen: Ruth Müri. Die Bildungsvorsteherin habe mit ihrer Ständeratskandidatur 2019 für die Grünen bereits gezeigt, dass sie Ambitionen habe, heisst es. Motivieren könnte sie das gute Resultat bei den Grossratswahlen im Herbst, bei der sie mehr Stimmen erhielt als Alt-Nationalrat Jonas Fricker. Hinzu kommt die Tatsache, dass links-grün bei Wahlen in Baden zuletzt viel Erfolg hatte. Doch Ruth Müri, die in der Stadt Baden für das linksliberale «Team» politisiert, gibt nun gegenüber der AZ bekannt: «Ich werde nicht als Stadtammann kandidieren. Das Amt würde mich zwar grundsätzlich reizen. Aber mir gefällt die Aufgabe als Stadträtin sehr, und ich möchte mich weiter als Bildungsvorsteherin für die Stadt einsetzen.» Wegen der Neuorganisation der Führungsstrukturen der Volksschule sei Kontinuität wichtig, sagt sie weiter.