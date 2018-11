Der Sportplatz bei der Schulanlage Oberfeld in Mägenwil ist nicht nur bei Schülern und Vereinen beliebt, sondern auch bei der Bevölkerung. So nutzen beispielsweise Eltern und Kinder den Platz zum Verweilen und Spielen. Der Bevölkerung steht er an Wochentagen bis 22 Uhr, an Samstagen bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 19 Uhr zur Verfügung. Allerdings: Der Sportplatz blieb in den letzten beiden Jahren jeweils während der Sommermonate gesperrt – um die Lärmbelastung zu senken. Das wurde von der Anwohnerschaft, den Elternvertretern, der Schulpflege und vom Gemeinderat nach mehreren Gesprächen so beschlossen.

Was 2017 und 2018 vorübergehend galt, soll künftig das ganze Jahr zum Zug kommen. Konkret: Der Rasen- und der Rubtanplatz sollen ab 1. Januar 2019 an Sonn- und Feiertagen gar nicht mehr benutzt werden dürfen. Das sieht das neue Reglement über die Benützung der Schulanlage Oberfeld vor, das den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am 4. Dezember unterbreitet wird.