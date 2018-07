Am diesjährigen Jugendfest Baden wurde Plan B nötig: das Schlechtwetterprogramm. Neuland für die, die das Fest schon lange begleiten. Auch Stadträtin Ruth Müri, Präsidentin des OKs, erinnert sich nicht daran, dass es jemals Programmänderungen wegen schlechten Wetters gegeben hätte. Sie kann ihre leichte Enttäuschung nicht verbergen, nimmt es aber mit Humor: «Irgendetwas muss bei der Wetterbestellung schiefgelaufen sein.» Das Lässige am Jugendfest sei eben normalerweise, dass alle Badener Schüler für einmal zusammenfinden und sich gemeinsam an den im Vorfeld von den Schulklassen gestalteten Spielständen vergnügen.