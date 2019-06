Bei den sozialen Diensten in Wettingen gab es in den letzten zwei Jahren einige Veränderungen. Eine Analyse hatte gravierende Mängel festgestellt: So hatten die Angestellten zu wenig Zeit, die einzelnen Fälle zu bearbeiten, und es kam zu zahlreichen Personalwechseln. Um den Missstand zu beheben, stimmte der Einwohnerrat 2017 einer Aufstockung um 4,95 Stellen zu (die AZ berichtete).

Diese Massnahme zeigt Wirkung: «Mit der bewilligten Erhöhung der Stellen konnte eine deutliche Verbesserung der zuvor sehr angespannten Situation erreicht werden», schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort zu einer 2017 eingereichten Motion. In dieser forderten die Einwohnerräte Thomas Wolf (SVP) und Jürg Meier Obertüfer (WettiGrüen) ein Monitoring, um die finanziellen Auswirkungen der bewilligten Stellenerhöhung zu beziffern.

Gleichzeitig beantwortet der Gemeinderat auch eine vor kurzem eingereichte Interpellation der SVP-Fraktion zur selben Thematik. Diese wollte in Erfahrung bringen, wie sich die Stellenerhöhung tatsächlich auswirkt. Einleitend hält der Gemeinderat in der Antwort dazu fest: «Die Kosten in der materiellen Hilfe sind wenig bis nicht beeinflussbar. Zudem lassen sich auch längst nicht alle Personen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.»

Trotzdem konnten Kosten und Fälle in den letzten Jahren gesenkt werden: «Die sozialen Dienste haben 2018 sehr gut gewirtschaftet und im Nettovergleich mit dem Jahr 2017 ihr Ergebnis um 1,1 Millionen Franken verbessert», so der Gemeinderat. Und: Waren es Ende 2015 noch 454 Fälle, so reduzierte sich diese Zahl auf Ende 2018 auf 316 Unterstützungsverfahren.