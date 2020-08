So sieht die Limmattalbahn aus – doch die Zürcher nervt das Aargau-Logo

Ende 2022 wird die erste Limmattalbahn zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach unterwegs sein. Nun steht fest, wie die Stadtbahn aussehen wird: Blau, Weiss und Grau. Entlang des 44 Meter langen Gefährts prangt viermal der Schriftzug «Limmattal Bahn». Auffällig: Das Logo der Betreiberin, der Aargau Verkehr AG (AVA), wird auf beiden Führerkabinen des Zweirichtungsfahrzeugs sowohl auf der Front als auch seitlich angebracht. Das prominent platzierte Aargauer Logo wird in Zürich nun zum Politikum.

«Ich bin entsetzt, sagt Ernst Joss (Alternative Liste), Gemeinderat in Dietikon. Er will einen Vorstoss einreichen und den Dietiker Stadtrat auffordern, sich für eine Umgestaltung einzusetzen. «Die Fahrzeuge müssen klar als Limmattalbahn erkennbar sein», fordert er. Immerhin sei das Logo etwas kleiner geworden, als es die Betreiber ursprünglich gewünscht hätten. Auch der Stadtpräsident von Dietikon, Roger Bachmann, stört das «nach wie vor sehr prominenten Logo der AVA». Gerade in den Anrainergemeinden sei der Widerstand gegen den Bau der Stadtbahn gross gewesen. «Umso wichtiger ist es, dass man alles daran setzt, eine Gestaltung zu finden, die bei der Bevölkerung grossmehrheitlich ankommt und so auch Identifikation schafft.»

«Verwirrung, ob Bahn nun bis nach Zürich fährt oder nicht»

Und Josef Wiederkehr, dem Präsidenten des Industrie- und Handelsvereins Dietikon, gefällt zwar der schlichte, moderne und recht zeitlose Look der Stadtbahn – doch auch bei ihm stösst das Logo auf wenig Gegenliebe: «Wünschenswert wäre ein kantonsübergreifender Auftritt der Betreibergesellschaften», sagt er. Andernfalls könnte bei wartenden Fahrgästen eine gewisse Verwirrung entstehen, ob die Bahn nun in Zürich hält oder nicht.»