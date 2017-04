Dass Aargauer nicht Autofahren können, ist ein bekanntes Vorurteil und des Zürchers liebster Spruch, wenn er auf eine Aargauerin oder einen Aargauer trifft. Entweder kennt der US-Fahrdienst Uber dieses Vorurteil nicht oder er schert sich schlicht und einfach darum. Denn auch als Aargauer ist es kinderleicht, sich als Uber-Fahrer zu registrieren und so seine Finanzen etwas aufzubessern. Zuerst muss man sich für eine der drei Uber-Kategorien entscheiden: UberPop, UberX oder UberBlack.

Erstere steht in der Kritik und wird auch am häufigsten genutzt, weil er für die Kunden am günstigsten ist. Der US-Konzern bewirbt diese Kategorie für Neueinsteiger mit den Worten: «UberPop ist für Freizeitfahrer geeignet, die nicht professionell Auto fahren. Auf UberPop kannst du als private Person ab und zu fahren und dein Sparschwein aufstocken.»

UberX und UberBlack sind Angebote für professionelle Fahrer, die für den Kunden mehr kosten und seltener gebraucht werden. Dementsprechend gibt es auch weniger UberX- oder UberBlack-Fahrer in der Schweiz und im Kanton Aargau.