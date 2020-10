So gigantisch wird der Badener Merker-Turm – jetzt darf die Bevölkerung mitreden

Vergangenes Jahr wurde bekannt, was für eine Art Hochhaus die Merker Liegenschaften AG auf dem Krismer-Areal neben dem alten Friedhof in Baden plant: das von Balkonfassaden gesäumte Projekt «BUDS» von Angela Deuber Architects (ehemals Chur, nun Zürich). Wenn alles glatt läuft, so Fritz Merker, könnte sein Turm im Jahr 2025 zum Stehen kommen.

Bei einem Projekt von solch ausserordentlichem öffentlichen Interesse ist die gesellschaftliche Akzeptanz entscheidend. Die Bauherrin war deshalb von Anfang an um die öffentliche Einbindung bemüht: Die Ergebnisse des Wettbewerbs, an dem neun Architekturbüros teilnahmen, wurden in der Galerie 94 im Merker-Areal öffentlich ausgestellt. Nun steht die Teiländerung des Sondernutzungsplans (eine Kombination aus Gestaltungsplan und Erschliessungsplan) aus, und auch diese soll möglichst transparent gemacht werden.

Alle Unterlagen der Änderung des Sondernutzungsplans sind noch bis 10. November öffentlich zugänglich: entweder online abrufbar auf der Website der Stadt oder zu Büroöffnungszeiten beim Bauamt im Roten Turm. Die Bevölkerung kann im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Eingaben an den Stadtrat einreichen. Das entspricht allerdings noch nicht einem Einwand – diese können erst später, zur öffentlichen Auflage, eingereicht werden. Das Mitwirkungsverfahren verfolgt somit auch indirekt das Ziel, etwaige Fragen und Unklarheiten vorab zu klären und Einwände so gering wie möglich zu halten.

Bei der Teiländerung des Sondernutzungsplans selbst geht es darum, die Bedingungen, nach denen das Gebäude auf dem Krismer-Areal entstehen darf, anzupassen. Salopp gesagt: Die Spielregeln werden dem Projekt angepasst. Denn der aktuelle Sondernutzungsplan auf dem Krismer-Gelände stammt noch aus dem Jahr 2003, als der Damianweg noch Friedhofsweg hiess.