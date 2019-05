Viele Kinder mit Migrationshintergrund kommen erst in Spielgruppen oder anderen vorschulischen Institutionen wie Kindertagesstätten mit der deutschen Sprache in Berührung. Das erleben auch die beiden Gemeinden mit den höchsten Ausländeranteilen im Kanton, Spreitenbach mit 50,30 und Neuenhof mit 48,73 Prozent. «Wir haben teilweise Klassen, in denen es nur noch ein oder gar keine Schweizer Kinder mehr hat», sagt der Neuenhofer Gemeinderat Andreas Muff (parteilos), zuständig für den Bereich Soziales. 70 bis 80 Prozent der Neuenhofer Schulkinder hätten einen Migrationshintergrund: «Es ist problematisch, wenn Kinder kommen, die noch nie Deutsch gesprochen haben».

Gemeinden sind nicht dazu verpflichtet, Spielgruppen zu unterstützen. Das Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG), das 2016 eingeführt worden ist, verpflichtet die Gemeinden zwar dazu, Angebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. Spielgruppen gehören da aber nicht dazu. Das bedauert Annegret Gerber, Geschäftsleiterin der Mütter- und Väterberatung Baden (MVB), die mit den Gemeinden aus dem Bezirk zusammenarbeitet. Auch sie unterstreicht die wichtige Funktion von Spielgruppen: «Die Kinder machen Erfahrungen mit Gleichaltrigen, lernen in vorgegebenen Strukturen sich zu orientieren, kommen spielerisch mit der deutschen Sprache in Kontakt und werden in ihren Kompetenzen gefördert».

Daraufhin machte ein Brief des Elternkreis Turgi/Gebenstorf, der die Spielgruppe führt, an Gönner und Sponsoren die Runde, in dem auch die Wichtigkeit von Spielgruppen in Sachen frühkindliche Bildung betont wurde: «Sie entlasten Schulen und fördern die Integration». Ohne Früherkennung könnten Entwicklungsrückstände nicht aufgefangen werden .

Neuenhof und einige andere Gemeinden der Region haben sich auch deshalb an einen «Runden Tisch» gesetzt – im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms KIP 2, das auch den Teilbereich «Frühe Förderung» beinhaltet. Die Gemeinden, die noch nicht alle namentlich genannt werden können, wollen gemeinsam ein dezentrales Angebot in der Frühförderung schaffen, sagt Muff. Spruchreif sei aber noch nichts, erst Mitte Juni könne mehr berichtet werden.

Höhere Ausgaben

Aktuell unterstützt Neuenhof die hiesige Spielgruppe mit Räumlichkeiten. Jedoch nicht kostenlos: «Wir stellen eine 4 1/2-Zimmer-Wohnung zur Verfügung, die wir normalerweise für einen höheren Preis vermieten könnten», so Muff. Andere vorschulische Institutionen wie zum Beispiel Kindertageshorte oder -stätten hat die Gemeinde früher direkt mit einem Beitrag unterstützt.

Seit Einführung des KiBeG gilt im Bereich der Kinderbetreuung bis zur Schulpflicht die Subjektfinanzierung: «Nun investieren wir Geld in Familien mit tieferen Einkommen, damit sie ihre Kinder – falls beide Eltern arbeiten – in die Kita oder in den Tageshort schicken können», erklärt Muff. Ausserdem unterstütze der Neuenhofer Sozialdienst Familien so, dass ihre Kinder in die Kindertagesstätte gehen können, um in einem «normalen» sozialen Umfeld aufwachsen zu können.

Für all diese Massnahmen muss Neuenhof mehr Geld in die Hand nehmen: «Die ausgerichteten Beiträge steigen markant an. Im Rechnungsjahr 2018 wurden insgesamt fast doppelt so hohe Beiträge wie im Jahr 2017 ausgerichtet», so Muff. Das sei für die Gemeinde aber eine der wenigen Möglichkeiten, die Kinder schon vor dem Eintritt in den Kindergarten mit der deutschen Sprache vertraut zu machen: «Wir machen das für das Kindswohl», sagt er. Die Kinder müssten früh in diese Richtung gefördert werden, um in die richtigen Bahnen zu kommen.