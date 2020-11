Sensationsfunde im Bäderquartier: Schweizer Heimatschutz fordert sofortigen Baustopp beim Bund

Bei den Bauarbeiten im Bäderquartier in Baden sind in den vergangenen Wochen und Monaten Funde aus der Römerzeit zum Vorschein gekommen. Es sind nicht irgendwelche Funde. Der Schweizer Heimatschutz schreibt in einer Mitteilung vom Montag von "sensationellen historischen Funden".

Die Bauarbeiten gehen allerdings unvermindert weiter. Der Schweizer Heimatschutz fordert deshalb nun "mit sofortiger Wirkung den Abbruch und/oder jede Beeinträchtigung der archäologischen Entdeckungen von europäischem Rang zu verbieten und ein Fachgutachten in Auftrag zu geben".